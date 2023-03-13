Командующий сухопутными войсками ВСУ заявил о сложной ситуации в районе Артемовска

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Обстановка на линии боевого соприкосновения в районе Артемовска по-прежнему сложная. Об этом сообщил командующий сухопутными войсками Вооруженных сил Украины Александр Сырский.

"Штурмовые отряды "Вагнера" наступают по нескольким направлениям, пытаясь прорвать оборону наших войск и продвинуться к центральным районам города", – передает его слова телеграм-канал украинского ресурса Military Media Center.

До этого основатель частной военной компании "Вагнер" Евгений Пригожин заявил, что Киев продолжает отправлять новые резервы ВСУ в Артемовск.

Также командир подразделения украинских войск Денис Ярославский предположил, что ВСУ могут попасть в котел в Артемовске, как это случилось в 2015 году в Дебальцеве.

Он подчеркнул, что в настоящее время в городе ведутся бои за каждый переулок. Командир ВСУ признал, что удерживать дома трудно.

Ситуация обострилась после того, как в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.

О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ президента РФ попросили главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.

В Артемовске продолжаются ожесточенные бои

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