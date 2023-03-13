Военнопленный заявил, что ВСУ запрещают новобранцам отступать под угрозой расстрела

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Офицеры Вооруженных сил Украины под Авдеевкой угрожают новобранцам расстрелом в случае отступления с передовых позиций. Об этом пленный украинский военнослужащий рассказал РИА Новости.

"Если будете назад отступать, к нам (к офицерам) на КНП (командно-наблюдательный пункт), говорят: "Будем стрелять"… Хотел пойти в отказ… Срок большой дают. Сказали, что через суд – от семи до десяти лет. <...> И еще офицеры… Если будешь уходить с позиции – будут стрелять… Вот так сказали", – поделился военнопленный.

Он рассказал, что его вместе с сослуживцами отправили на передний край укрепрайона, который занимает 53-я бригада украинских военных, после курса подготовки, длившегося две недели. Военнослужащий попал в плен в начале марта 2023 года.

Ранее сообщалось, что в Донецкой Народной Республике появился добровольческий батальон имени Богдана Хмельницкого, сформированный из украинских военнопленных. Командир подразделения Андрей Тищенко заявил, что киевские власти его бросили и теперь у него и его товарищей появилась возможность "отдать им должное".

До этого врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо заявил, что украинские военные регулярно переходят на сторону России. Он отметил, что РФ не стремится в ускоренном процессе сообщить о случаях публично, поскольку из-за этого близкие военных могут стать жертвами репрессий на Украине.

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