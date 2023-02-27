В ДНР сформировали батальон имени Богдана Хмельницкого из пленных солдат ВСУ

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В Донецкой Народной Республике появился добровольческий батальон имени Богдана Хмельницкого, сформированный из украинских военнопленных. Об этом заявил один из командиров подразделения Андрей Тищенко, сообщает РИА Новости.

"Я сейчас являюсь ответственным по вновь создавшемуся боевому подразделению имени Богдана Хмельницкого. История эта началась в такое время, когда украинскому правительству его народ не нужен стал, и на фоне этого всего, когда украинская власть должна была защищать своих людей, она их просто бросила", – рассказал Тищенко.

Он заявил, что теперь у него и его товарищей появилась возможность "отдать должное" киевским властям.

Уточняется, что Тищенко ранее был командиром танка и старшим сержантом украинских войск. По словам командира подразделения, у него в подчинении находятся 70 человек, среди которых почти все бывшие украинские военные с боевым опытом.

Он заявляет, что на данный момент формирование батальона сейчас находится на этапе получения российского гражданства, получения паспорта и подписания контракта добровольцами. Командир подчеркивает, что контракты с Вооруженными силами РФ будут заключены на общих условиях.

Тищенко также заявил, что власти республики оказывают поддержку и не ущемляют добровольцев. По его словам, критериями отбора в батальон являются моральное и физическое состояние, кроме того, каждый доброволец проходит проверку на предмет того, чтобы будущие военнослужащие не совершали военных и уголовных преступлений.

Ранее сообщалось, что десятки военнопленных Украины подали документы для получения российских паспортов и вступления в ряды добровольческого батальона. Украинские военнопленные, находящиеся в колонии в Еленовке, еще 24 сентября 2022 года обратились к Народному совету ДНР с просьбой о получении гражданства России.

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