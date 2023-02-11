Тысячи добровольцев из разных стран хотят воевать на Украине на стороне РФ – Рогов

Фото: телеграм-канал "Минобороны РФ"

Член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов заявил, что на стороне России в ходе спецоперации на Украине хотят воевать тысячи добровольцев из разных стран. Об этом сообщает ТАСС.

По его словам, речь идет не только о постсоветских государствах, но и о США, Канаде, Великобритании, Германии, Франции, странах Ближнего Востока, Бразилии, Аргентине и других латиноамериканских странах.

"Если путь этих людей к нам после необходимых проверок станет легче, то речь идет о нескольких тысячах желающих принять участие в СВО в краткосрочной перспективе", – сказал Рогов.

Он полагает, что иностранные добровольцы могут оказать ощутимую помощь Вооруженным силам РФ не только в бою, но и в информационном противостоянии. По словам Рогова, большая часть этих людей обладает боевым опытом и имеет лицензию на владение оружием.

"Уровень их мотивации достаточно высок, они хотят сохранить традиционное общество и помочь России, они хотят воевать против нацизма", – отметил он, добавив, что задействование иностранных добровольцев может подорвать настрой противника.

Ранее советник врио главы ДНР Игорь Кимаковский сообщил, что в Луганской Народной Республике были взяты в плен украинские военные, прошедшие обучение с иностранными инструкторами. По его словам, это произошло в районе Кременной.

В ночь на 24 февраля 2022 года Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.

О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ президента РФ попросили главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.

Опубликованы кадры работы пятой бригады 1-го Донецкого армейского корпуса в зоне СВО

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