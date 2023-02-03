В ЛНР взяли в плен украинских военных, обученных иностранными инструкторами

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Советник врио главы ДНР Игорь Кимаковский сообщил, что в Луганской Народной Республике были взяты в плен украинские военные, раннее прошедшие обучение с иностранными инструкторами, передает РИА Новости.

Кимаковский рассказал, что в районе Кременной военнослужащие 237-го гвардейского десантно-штурмового полка захватили опорный пункт противника. Были уничтожены порядка 50 бойцов ВСУ, взяты пленные.

"Наши ребята уничтожили несколько бронемашин западного производства, захватили в плен военнослужащих ВСУ, которые проходили подготовку во Львове. Их учили грузинские и французские инструкторы", – заявил он.

Накануне сообщалось, что российские военные уничтожили две пусковые установки РСЗО HIMARS и MLRS производства США под Краматорском в Донецкой Народной Республике. Всего за сутки были подавлены 78 украинских артиллерийских подразделений.



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