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10:01

Политика

В ЛНР взяли в плен украинских военных, обученных иностранными инструкторами

Фото: АР/LIBKOS

Советник врио главы ДНР Игорь Кимаковский сообщил, что в Луганской Народной Республике были взяты в плен украинские военные, раннее прошедшие обучение с иностранными инструкторами, передает РИА Новости.

Кимаковский рассказал, что в районе Кременной военнослужащие 237-го гвардейского десантно-штурмового полка захватили опорный пункт противника. Были уничтожены порядка 50 бойцов ВСУ, взяты пленные.

"Наши ребята уничтожили несколько бронемашин западного производства, захватили в плен военнослужащих ВСУ, которые проходили подготовку во Львове. Их учили грузинские и французские инструкторы", – заявил он.

Накануне сообщалось, что российские военные уничтожили две пусковые установки РСЗО HIMARS и MLRS производства США под Краматорском в Донецкой Народной Республике. Всего за сутки были подавлены 78 украинских артиллерийских подразделений.

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Сюжет: Спецоперация на Украине
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