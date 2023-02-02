Добровольцы из Турции присоединились к запорожскому батальону имени Судоплатова

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Три человека из Турции вступили в ряды добровольческого батальона имени Павла Судоплатова, который формируется в Запорожской области, сообщает ТАСС.

Один из них, доброволец с позывным Узун, признался, что вместе с друзьями он приехал поддержать "русских братьев". Он подчеркнул, что знает, что Россия воюет не против Украины, а против нацистов, которые управляют этой страной.

Доброволец с позывным Лаз рассказал, что у Анкары и Москвы хорошие отношения, поэтому, как он считает, в Турции "хорошо отнесутся" к решению помочь российским войскам.

"Мы знаем, что против нас не украинцы и не украинские войска. Это войну Россия выиграет", – заявил он.

Ранее сообщалось, что Минобороны РФ возьмет на себя обеспечение добровольческих формирований вооружением, техникой, вещевым имуществом и продовольствием. Кроме того, министерство займется вопросом оказания медицинской помощи добровольцам.

Согласно приказу, формирования получают вооружение, технику и материально-технические средства в установленном для воинских формирований порядке. Вещевое имущество предоставляется службами воинских частей, которым приданы эти отряды. При этом инвентарь не переходит в личную собственность добровольцев, а подлежит сдаче на склад.

Совет Федерации одобрил закон о предоставлении статуса ветерана боевых действий добровольцам, принимающим участие в спецоперации на Украине.

Согласно документу, статус ветерана получат все участники добровольческих формирований, содействующих ВС РФ в ходе боевых действий на территории Украины, Донецкой и Луганской народных республик, а также Запорожской и Херсонской областей.



Новости часа: более 3 000 добровольцев вошли в отряды теробороны в Белгородской области

Ещё больше новостей – в телеграм-канале «Москва 24». Подписывайтесь!