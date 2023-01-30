Минобороны РФ займется обеспечением добровольцев оружием, техникой и продовольствием

Фото: Агентство "Москва"/Кирилл Зыков

Минобороны РФ возьмет на себя обеспечение добровольческих формирований вооружением, техникой, вещевым имуществом и продовольствием. Соответствующий проект приказа опубликован на портале правовой информации.

Кроме того, министерство займется вопросом оказания медицинской помощи добровольцам. Согласно приказу, формирования получают вооружение, технику и материально-технические средства в установленном для воинских формирований порядке. Вещевое имущество предоставляется службами воинских частей, которым приданы эти отряды.

При этом инвентарь не переходит в личную собственность добровольцев, а подлежит сдаче на склад.

"Добровольцы привлекаются к материальной ответственности за материальный ущерб, причиненный по их вине государству при исполнении возложенных обязанностей, в порядке, установленном законодательством для военнослужащих ВС РФ", – говорится в документе.

Медпомощь добровольцам оказывается в военно-медицинских подразделениях, частях и организациях. При необходимости предусмотрена эвакуация граждан в лечебные учреждения.

Ранее Совет Федерации одобрил закон о предоставлении статуса ветерана боевых действий добровольцам, принимающим участие в спецоперации на Украине.

Согласно документу, статус ветерана получат все участники добровольческих формирований, содействующих ВС РФ в ходе боевых действий на территории Украины, Донецкой и Луганской народных республик, а также Запорожской и Херсонской областей.



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