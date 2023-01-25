В Кремле рассмотрят идею о распространении льгот мобилизованных на участников ЧВК

Фото: Агентство ''Москва''/Кирилл Зыков

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что предложение о распространении льгот для семей мобилизованных на семьи контрактников частных военных компаний планируется рассмотреть.

Официальный представитель Кремля сообщил, что пока этот вопрос не обсуждался. Он отметил, что данная идея требует многосторонней проработки.

"Нет, это новая инициатива, безусловно, ее предстоит еще проработать со всеми ведомствами", – передает слова Пескова ТАСС.

Накануне с соответствующим предложением выступила рабочая группа по вопросам специальной военной операции (СВО). Об этом рассказала замруководителя рабочей группы, глава штаба "Единой России" по гуманитарному сотрудничеству Анна Кузнецова.

Она уточнила, что в регионах было принято порядка 50 различных мер поддержки, при этом далеко не все участники спецоперации являются мобилизованными.

Ранее основатель частной военной компании "Вагнер" Евгений Пригожин призвал ввести уголовную ответственность за публикацию негативной информации о воюющих в зоне СВО добровольцах, включая осужденных. Он направил соответствующее предложение в Госдуму.

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