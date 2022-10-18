ГД приняла проект о праве мобилизованных передавать управление бизнесом

Фото: Москва 24/Роман Балаев

Госдума приняла в первом чтении законопроект о праве мобилизованных граждан передавать управление бизнесом доверенным лицам на время участия в спецоперации на Украине.

Речь идет о военнослужащих, которые зарегистрированы как индивидуальные предприниматели или являются учредителями организации.

Согласно проекту закона, при мобилизации им предоставят семь суток, чтобы решить организационные вопросы, связанные с дальнейшей деятельностью ИП или юрлица.

Помимо этого, на таких граждан не будут распространяться ограничения и запреты, которые установлены законом "О статусе военнослужащих", касающиеся предпринимательской деятельности.

Ранее сообщалось, что в Совфеде подготовили законопроект, подразумевающий освобождение от налогов выплаты работодателями мобилизованным сотрудникам. Инициативу направят в правительство РФ.

Президент РФ объявил частичную мобилизацию в России с 21 сентября. По его словам, те, кто будет отправляться в военные части в рамках частичной мобилизации, пройдут дополнительную подготовку.



Глава Минобороны Сергей Шойгу позже пояснил, что в рамках мобилизации будет задействовано около 1% мобилизационного ресурса – это те, кто отслужил, имеет военно-учетную специальность, боевой опыт. Шойгу уточнил, что будут призваны 300 тысяч резервистов.



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