Юрист объяснил, могут ли пересмотреть категорию годности в военном билете

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Изменение здоровья в лучшую или худшую сторону является основанием для пересмотра категории годности в военном билете. Об этом Москве 24 рассказал юрист Василий Воробьев.

Эксперт напомнил, что существует пять категорий годности к военной службе. В зависимости от состояния здоровья мужчине присваивается одна из них. "А" – годен к военной службе; "Б" – годен к военной службе с незначительными ограничениями; "В" – ограниченно годен к военной службе; "Г" – временно не годен к военной службе; "Д" – не годен к военной службе.

В ряде случаев категория годности может быть изменена спустя какое-то время, отметил Воробьев.





Василий Воробьев юрист Если у человека изменилось состояние здоровья в лучшую или худшую сторону, возможен пересмотр категории.

В случае если человек получил какое-либо заболевание или, наоборот, вылечился от него, он может обратиться в военкомат для изменения категории, говорит эксперт. С собой необходимо взять соответствующие медицинские справки. Военкомат направит гражданина на медосвидетельствование, по результатам которого будет решен вопрос об изменении категории, уточнил юрист.

"По итогам будет вынесено решение, к какой категории вас причисляют. Либо оставляют в той же самой, либо она меняется вверх или вниз", – заключил Воробьев.

Ранее сообщалось, что призванным по частичной мобилизации россиянам имеют право изменить военно-учетную специальность отвечающие за этот вопрос кадровые органы. Об этом рассказал военный юрист, адвокат Олег Жердев. Он пояснил, что призывники проходят мобилизационные сборы, в рамках которых могут получить переподготовку. На основании этого и изменяется военно-учетная специальность.



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