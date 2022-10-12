Юрист назвал условие смены военной специальности мобилизованного

Фото: Агентство "Москва"/Кирилл Зыков

Военный юрист, адвокат Олег Жердев рассказал, в каких случаях мобилизованным гражданам могут изменить военно-учетную специальность. Об этом сообщает "Лента.ру".

По словам эксперта, в связи с частичной мобилизацией граждане России проходят мобилизационные сборы.

"В этом случае кадровые органы, которые отвечают за военно-учетные специальности, имеют право на их изменение. Был человек, например, матросом-мотористом, пройдя переподготовку, его военно-учетная специальность изменилась на стрелка", – заявил адвокат.

Жердев уточнил, что в мирное время переподготовка занимает не менее 500 часов. Он предположил, что аналогичная интенсивная работа проводится и на мобилизационных сборах.

"Мобилизованные эти знания усваивают достаточно хорошо, потому что понимают, что от их навыков и умений будет зависеть жизнь. Поэтому я думаю, что переподготовку они проходят в полном объеме", – подчеркнул юрист.

Кроме того, военно-учетная специальность может быть изменена на основании записей в трудовой книжке мобилизованного.

Жердев заявил, что изменение военно-учетной специальности до переподготовки и без жизненных оснований является незаконным. Однако пока на такие действия последует реакция, мобилизованный может уже пройти часть курса переобучения.

Ранее генпрокурор РФ Игорь Краснов заявил, что Генеральная прокуратура РФ совместно с ФСБ и МВД ведет работу по пресечению распространения фейков о частичной военной мобилизации. Было выявлено 900 информресурсов с недостоверной информацией.

Президент России объявил частичную мобилизацию в России с 21 сентября. По его словам, те, кто будет отправляться в военные части в рамках частичной мобилизации, пройдут дополнительную подготовку.



Глава Минобороны Сергей Шойгу позже пояснил, что в рамках мобилизации будет задействовано около 1% мобилизационного ресурса – это те, кто отслужил, имеет военно-учетную специальность, боевой опыт. Шойгу уточнил, что будут призваны 300 тысяч резервистов.

"Победа за нами": получивший повестку рассказал, как относится к частичной мобилизации

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