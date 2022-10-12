В Генпрокуратуре РФ рассказали о распространении фейков о частичной мобилизации

Фото: Москва 24/Юлия Иванко

Генеральная прокуратура РФ совместно с ФСБ и МВД ведет работу по пресечению распространения фейков о частичной военной мобилизации, заявил генпрокурор Игорь Краснов. Об этом сообщает РИА Новости.

"Вместе с ФСБ и МВД мы работаем над пресечением размещенной недостоверной информации о мобилизации, незаконных протестных акциях, а также попытках дискредитации наших вооруженных сил <...>. Нами к сегодняшнему дню выявлено уже около 900 информресурсов, содержащих недостоверную информацию, призывы к проведению несогласованных публичных мероприятий", – сказал он.

По словам Краснова, требования о блокировке этих ресурсов уже внесены в Роскомнадзор. Он уточнил, что одними из наиболее активных распространителей призывов к проведению антивоенных акций стали представители движения "Весна", которое ранее было внесено в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга.

"Мы подготовили административное исковое заявление о его запрете в связи с осуществлением экстремистской деятельности. И 30 сентября направили его в суд", – сказал Краснов.

Также он рассказал о видеозаписи, набравшей более 5 миллионов просмотров, на которой запечатлены мобилизованные, якобы получившие небоеспособное ржавое стрелковое оружие.

"Проверка доказала, что это фейк, а личный состав обеспечивался исправными автоматами другой модификации. Но, к сожалению, эту ложь посмотрели как минимум 5 миллионов раз", – добавил Краснов.

Ранее Краснов заявил, что Генпрокуратура РФ с самого начала частичной мобилизации в стране осуществляет надзор за ее проведением в режиме 24/7. Он пояснил, что по поручению президента России территориальные и военные прокуроры вошли в комиссии по частичной мобилизации.

Президент России объявил частичную мобилизацию в России с 21 сентября. По его словам, те, кто будет отправляться в военные части в рамках частичной мобилизации, пройдут дополнительную подготовку.



Глава Минобороны Сергей Шойгу позже пояснил, что в рамках мобилизации будет задействовано около 1% мобилизационного ресурса – это те, кто отслужил, имеет военно-учетную специальность, боевой опыт. Шойгу уточнил, что будут призваны 300 тысяч резервистов.



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