Прокуратура рассматривает обращения по мобилизации в течение 3 суток – Краснов

Фото: Москва 24/Юлия Иванко

Органы прокуратуры рассматривают обращения граждан по вопросам, связанным с частичной военной мобилизацией, в течение трех суток, заявил генеральный прокурор России Игорь Краснов. Об этом сообщает РИА Новости.

"По каждому обращению проводятся оперативные, тщательные проверки. По моему указанию работа прокуроров с каждым отдельным обращением не должна выходить за рамки трех суток", – сказал он.

По словам Краснова, с начала мобилизации на личный прием к прокурорам записались тысячи россиян.

Ранее Краснов заявил, что Генпрокуратура РФ с самого начала частичной мобилизации в стране осуществляет надзор за ее проведением в режиме 24/7. Он пояснил, что по поручению президента России территориальные и военные прокуроры вошли в комиссии по частичной мобилизации.

Президент России объявил частичную мобилизацию в России с 21 сентября. По его словам, те, кто будет отправляться в военные части в рамках частичной мобилизации, пройдут дополнительную подготовку.



Глава Минобороны Сергей Шойгу позже пояснил, что в рамках мобилизации будет задействовано около 1% мобилизационного ресурса – это те, кто отслужил, имеет военно-учетную специальность, боевой опыт. Шойгу уточнил, что будут призваны 300 тысяч резервистов.

Мобилизованные и добровольцы продолжают приходить на пункты мобилизации в Москве

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