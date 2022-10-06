У работодателей появилась возможность обратиться на горячую линию по вопросам мобилизации

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Александра Липкина

В Москве у работодателей появилась возможность обратиться на горячую линию по вопросам частичной мобилизации, сообщает сайт мэра и правительства столицы.

"Обращаться могут не только физические лица, но и столичные работодатели, получившие повестки на своих сотрудников. Для удобства и оперативности их рассмотрения звонки от юридических лиц и индивидуальных предпринимателей также будут приниматься ежедневно с 08:00 до 20:00 по телефону 122", – говорится в сообщении.

Ожидается, что поступившие обращения будут направлять в специальные группы разбора спорных ситуаций, сформированные при военкоматах.

Ранее горячую линию по вопросам исполнения законодательства в рамках призыва россиян по частичной мобилизации открыла прокуратура Москвы. Отмечалось, что она будет работать круглосуточно.

До этого министерство обороны открыло горячую линию для родственников мобилизованных россиян. Уточнялось, что они могут получить ответы на вопросы о местонахождении военнослужащих.

21 сентября Владимир Путин объявил частичную мобилизацию в России. По его словам, те, кто будет отправляться в военные части в рамках частичной мобилизации, будут проходить дополнительную подготовку.



В Москве запустили горячую линию по вопросам частичной мобилизации

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