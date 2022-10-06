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Общество

Собянин подписал указ о дополнительных мерах соцподдержки семей мобилизованных

Собянин подписал указ о дополнительных мерах соцподдержки семей мобилизованных

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В Москве утвердили 15 мер поддержки для семей мобилизованных. Они коснутся детей и родственников. Соответствующий указ подписал Сергей Собянин.

Со дня, когда военнослужащие отправляются на пункты сбора, москвичи могут рассчитывать на внеочередное зачисление детей с полутора лет в сады, перевод в сады и школы рядом с домом, а также освобождение от оплаты за посещение для дошкольников.

Школьники получат двухразовое бесплатное горячее питание, студенты колледжей – горячий обед. А дети с первого по шестой классы – внеочередное зачисление на продленку, для них она будет бесплатной. Также платить не придется за кружки и секции. Для семей предусмотрена единовременная матпомощь, психологическая помощь и содействие при оформлении выплат и мер соцподдержки.

Получить все эти услуги можно в Центре поддержки семей мобилизованных на улице Сергия Радонежского. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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Сюжет: Частичная мобилизация 2022
мэр МосквыобществовидеоИван Лозовой
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