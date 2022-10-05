Собянин поздравил народного артиста РСФСР Александра Михайлова с днем рождения

Фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова

Сергей Собянин поздравил с днем рождения народного артиста РСФСР Александра Михайлова, которому исполнилось 78 лет. Поздравительная телеграмма опубликована на портале мэра и правительства Москвы.

"Выдающийся актер, вы покорили сердца поклонников театра и кино безграничным талантом и обаянием. Ваши герои – цельные личности, близкие и понятные современникам. Фильмы с вашим участием вошли в золотой фонд отечественного кинематографа и завоевывают популярность у новых поколений зрителей. Преподавая во ВГИКе, вы делитесь богатым профессиональным опытом, способствуете приумножению славных традиций русской актерской школы", – отметил мэр.

Александр Михайлов родился в 1944 году. В 1969 году окончил театральный факультет Дальневосточного государственного института искусств и поступил в Приморский академический краевой драматический театр имени Горького во Владивостоке. До 2006 года он входил в труппу Государственного академического Малого театра.

Михайлов в 1992 году получил звание народного артиста РСФСР. Он также награжден орденами "За заслуги перед Отечеством" VI и III степеней и орденом Почета.

Ранее Сергей Собянин поздравил народную артистку СССР Татьяну Доронину с днем рождения. Ей исполнилось 89 лет.

Мэр отметил вклад артистки в развитие отечественного искусства.

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