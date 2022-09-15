Собянин поздравил Анну Попову со 100-летием санитарно-эпидемиологической службы

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Владимир Новиков

Сергей Собянин поздравил главу Роспотребнадзора Анну Попову со 100-летием санитарно-эпидемиологической службы России. Телеграмма опубликована на портале мэра и правительства Москвы.

Мэр подчеркнул, что Роспотребнадзор успешно решает важнейшие государственные задачи в сфере сбережения здоровья нации и защиты прав потребителей. По его словам, нельзя переоценить роль службы в борьбе с пандемией коронавируса и спасении человеческих жизней.

Он отметил, что специалисты службы контролируют социально значимые сферы жизнедеятельности человека, работу общественных учреждений, осуществляют надзор за соблюдением норм и правил торговли и общественного питания, качеством и безопасностью питьевой воды и товаров народного потребления.

Также Собянин поздравил со 100-летием санитарно-эпидемиологической службы главу Управления Роспотребнадзора по Москве Елену Андрееву.

Он выразил благодарность всему коллективу управления за роль в борьбе с коронавирусом. По его словам, его высокопрофессиональная и самоотверженная работа помогла справиться с бедой.

Ранее министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко наградил Анну Попову медалью за многолетний добросовестный труд и заслуги в области здравоохранения.

До этого Владимир Путин поздравил специалистов Роспотребнадзора со 100-летием санэпидемслужбы РФ. Президент отметил, что работа службы имеет очень большое значение для жителей, общества и страны в целом.

Кроме того, День федерального государственного санитарно-эпидемиологического надзора теперь будет отмечаться в РФ 15 сентября. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин поручил в течение двух месяцев закрепить это решение необходимым нормативным правовым актом.