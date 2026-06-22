Москвичей предупредили о грозе в ближайшие часы

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

В ближайшие часы в Москве ожидаются гроза, местами ливень и град, сообщили в пресс-службе городского хозяйства столицы.

Ухудшение погоды прогнозируется в период с 09:00 до 21:00. Кроме того, при грозе ветер может усилиться до 17 метров в секунду.

В связи с этим жителей города призвали быть внимательными на улице. Москвичам рекомендовали не парковать рядом с деревьями автомобили и не укрываться под ними. Также следует обходить рекламные щиты и шаткие конструкции, не оставлять детей без присмотра, добавили в ГУ МЧС по столице.

При необходимости горожане могут позвонить по телефонам 101 или 112, а также единому телефону доверия московского управления МЧС 8 (495) 637-31-01.

Температура воздуха в понедельник, 22 июня, будет находиться в пределах от 23 до 25 градусов. При этом из-за грозы в столичном регионе действует желтый уровень опасности – предупреждение будет актуально с 12:00 до 21:00 понедельника.

