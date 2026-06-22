Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

22 июня, 08:22

Общество

Москвичей предупредили о грозе в ближайшие часы

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

В ближайшие часы в Москве ожидаются гроза, местами ливень и град, сообщили в пресс-службе городского хозяйства столицы.

Ухудшение погоды прогнозируется в период с 09:00 до 21:00. Кроме того, при грозе ветер может усилиться до 17 метров в секунду.

В связи с этим жителей города призвали быть внимательными на улице. Москвичам рекомендовали не парковать рядом с деревьями автомобили и не укрываться под ними. Также следует обходить рекламные щиты и шаткие конструкции, не оставлять детей без присмотра, добавили в ГУ МЧС по столице.

При необходимости горожане могут позвонить по телефонам 101 или 112, а также единому телефону доверия московского управления МЧС 8 (495) 637-31-01.

Температура воздуха в понедельник, 22 июня, будет находиться в пределах от 23 до 25 градусов. При этом из-за грозы в столичном регионе действует желтый уровень опасности – предупреждение будет актуально с 12:00 до 21:00 понедельника.

Читайте также


обществопогодагород

Как правильно подготовиться к восхождению в горы?

Важно обзавестись экипировкой и приучить организм к длительной нагрузке

Читать
закрыть

Почему зумеры боятся телефонных звонков по работе?

Такие контакты воспринимаются как вторжение в личное пространство

Читать
закрыть

Как ограничения в Крыму повлияют на туристов летом 2026 года?

Глава Крыма приостановил прием детей в местные летние лагеря и места оздоровления

Количество новых бронирований в Крым уменьшилось на 25–50%

Читать
закрыть

Почему зумеры выдумывают себе болезни?

Жительница столицы попала в отделение гнойной хирургии после похода в салон

Читать
закрыть

Почему зумеры выдумывают себе болезни?

В этом виноваты беспрецедентный уровень тревожности, чувство неопределенности и интернет

Читать
закрыть

Грозит ли России мировой сахарный кризис?

Природное явление Эль-Ниньо грозит снижением урожая сахарного тростника в Индии и Таиланде

Эксперты уверены: РФ полностью обеспечивает себя сахарной свеклой

Читать
закрыть

Почему путешественники увлеклись литературным туризмом?

Людям удается чаще читать лишь в отпуске из-за ежедневной рутины и фоновой тревоги

Читать
закрыть

Как подорожание техники Apple отразится на российском рынке?

Тим Кук сообщил, что компания вынуждена пойти на повышение цен

Эксперты уверены: сильное увеличение стоимости повлечет за собой резкое падение спроса

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика