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22 июня, 09:57

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Mash: певец Сюткин выставил на продажу квартиру в центре Москвы за 500 млн рублей

Певец Сюткин выставил на продажу квартиру в центре Москвы – СМИ

Фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова

Певец Валерий Сюткин выставил на продажу трехкомнатную квартиру на Сретенском бульваре в центре Москвы за 500 миллионов рублей. Об этом сообщает Life.ru со ссылкой на Mash.

Площадь апартаментов составляет 232 квадратных метра. По данным издания, квартира находится в собственности артиста уже более 5 лет, однако он там бывает редко. При этом музыкант не может найти покупателя уже год.

Фото: телеграм-канал Mash

Квартира расположена в доме XIX века. В ней оборудованы три спальни, есть камин, балкон, дизайнерский ремонт, антикварная и старинная мебель, включая стол, который принадлежал французскому императору Наполеону I Бонапарту.

Ранее СМИ сообщили, что элитное жилье певца Иосифа Кобзона в центре Москвы выставили на продажу. Речь идет о пентхаусе, который расположен на 16-м этаже жилого комплекса "Груббер Хаус". Его площадь составляет около 600 квадратных метров. Сейчас жильем владеет вдова Нелли Кобзон.

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