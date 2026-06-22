Mash: певец Сюткин выставил на продажу квартиру в центре Москвы за 500 млн рублей

Фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова

Певец Валерий Сюткин выставил на продажу трехкомнатную квартиру на Сретенском бульваре в центре Москвы за 500 миллионов рублей. Об этом сообщает Life.ru со ссылкой на Mash.

Площадь апартаментов составляет 232 квадратных метра. По данным издания, квартира находится в собственности артиста уже более 5 лет, однако он там бывает редко. При этом музыкант не может найти покупателя уже год.



Фото: телеграм-канал Mash

Квартира расположена в доме XIX века. В ней оборудованы три спальни, есть камин, балкон, дизайнерский ремонт, антикварная и старинная мебель, включая стол, который принадлежал французскому императору Наполеону I Бонапарту.

Ранее СМИ сообщили, что элитное жилье певца Иосифа Кобзона в центре Москвы выставили на продажу. Речь идет о пентхаусе, который расположен на 16-м этаже жилого комплекса "Груббер Хаус". Его площадь составляет около 600 квадратных метров. Сейчас жильем владеет вдова Нелли Кобзон.

