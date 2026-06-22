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22 июня, 11:33

Транспорт

Ограничения сняты в аэропортах Домодедово и Внуково

Фото: Агентство "Москва"/Пелагия Тихонова

Ограничения на прием и выпуск воздушных судов сняты в столичных аэропортах Домодедово и Внуково, сообщила пресс-служба Росавиации.

Данные меры были необходимы для обеспечения безопасности полетов. Кроме того, аналогичные ограничения были сняты сняли в калужском аэропорту Грабцево.

Авиагавани принимали и отправляли рейсы только по согласованию с соответствующими органами утром 22 июня. В это же время аэропорт Шереметьево вовсе приостанавливал обслуживание самолетов. Позже авиагавань полностью сняла ограничения.

Меры вводились на фоне вражеской атаки БПЛА на Москву, которая началась в ночь на 22-е число. Всего силам противовоздушной обороны удалось ликвидировать 84 беспилотника на подлете к Москве.

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