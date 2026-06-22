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22 июня, 11:51

Транспорт

Московских автомобилистов призвали к внимательности из-за дождя

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Столичных автомобилистов призвали быть внимательными на дорогах из-за дождя, а также возможной грозы и сильного ветра. Сообщение опубликовала пресс-служба Дептранса Москвы.

В транспортном ведомстве напомнили, что во время дождя тормозной путь увеличивается, а видимость становится хуже. В связи с этим автомобилистам рекомендовали не совершать резких маневров, соблюдать дистанцию и скоростной режим.

Кроме того, в условиях непогоды важно проявить внимательность на эстакадах, мостах, подъемах и спусках, а также заранее снизить скорость у пешеходных переходов. Это сделает дорогу безопаснее и спокойнее.

В Москве 22 июня, помимо гроз и кратковременных ливней, ожидается град диаметром до 2–3 сантиметров. Количество осадков в этот день составит от 5 до 7 литров на каждый квадратный метр. Ветер будет дуть со скоростью 4–9 метров в секунду.

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