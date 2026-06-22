Движение транспорта по Крымскому мосту приостановили третий раз за день

Фото: ТАСС/Сергей Мальгавко

Движение транспорта временно перекрыли по Крымскому мосту третий раз за день. Об этом сообщается в телеграм-канале инфоцентра о ситуации на автоподходах к мосту.

Транспорт не может проехать по участку с 11:05 по московскому времени. При этом причины таких мер не уточняются.

Находящимся на мосту и в зоне досмотра рекомендовано сохранять спокойствие и следовать указаниям сотрудников транспортной безопасности.

Ранее в Крыму ограничили движение мопедов, мотороллеров, мотоциклов, питбайков и другой мототехники по ночам в период с 20:00 до 06:00 по московскому времени.

Временные ограничения действуют с 17 июня до особого распоряжения. Решение было принято для защиты населения, военных, государственных и специальных объектов от угроз.

