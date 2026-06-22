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22 июня, 09:58

Происшествия

У берегов Севастополя за утро 22 июня произошло семь землетрясений

Фото: ТАСС/Роман Храмовник

Семь землетрясений зафиксировали утром 22 июня в Черном море у берегов Севастополя. Два наиболее сильных толчка ощущались на суше и сопровождались форшоками и афтершоками. Об этом сообщил губернатор города Михаил Развожаев.

"Не исключена вероятность повторных толчков. Прошу всех сохранять спокойствие. По словам специалистов, регулярная сейсмичность в нашем регионе – это нормально", – заявил глава города.

По данным Крымской сейсмической сети, первое ощутимое землетрясение магнитудой 3,7 произошло в 06:14 по московскому времени примерно в 26 километрах от Севастополя.

Второй толчок магнитудой 4,4 был зафиксирован в 08:48 в 30 километрах от города. В Институте сейсмологии и геодинамики Крымского федерального университета уточнили, что эпицентры располагались в акватории Черного моря на глубине около 35 километров.

В региональном управлении МЧС сообщили, что обращений от жителей и информации о разрушениях не поступало. Объекты инфраструктуры Севастополя работают в штатном режиме.

Также создан чат в МАХ, благодаря которому жители региона, ставшие очевидцами землетрясения, могут поделиться информацией с сейсмологами РАН Крыма. Жителей попросили указывать дату и время, а также краткое описание произошедшего.

Ранее сообщалось, что 19 июня у берегов Камчатки за 1,5 часа произошли не менее 12 землетрясений магнитудой от 5,3 до 6,7, все подземные толчки зафиксированы в Тихом океане в 150–180 километрах от Петропавловска-Камчатского. Также зафиксированы два сильных ощутимых землетрясения, одно из которых магнитудой 6,9, их ощущали в отдельных районах городского округа силой до 4 баллов.

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