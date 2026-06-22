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22 июня, 11:51

Город

Спорткомплексы с бассейнами построят в районах Соколиная Гора и Восточном

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Спортивные комплексы с бассейнами построят в столичных районах Соколиная Гора и Восточном в рамках Адресной инвестиционной программы. В настоящее время объекты проектируют, рассказал заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

Он уточнил, что в Восточном округе появятся спорткомплексы "Формула воды" и "Ресурс". Они предоставят жителям районов Восточного и Соколиная Гора возможность заниматься спортом недалеко от дома. Здания будут рассчитаны на более чем 500 человек в смену. Их общая площадь составит около 19 тысяч квадратных метров.

При возведении спорткомплексов специалисты задействуют энергоэффективные материалы и современные технологии.

"Крупный спортивный комплекс "Формула воды" площадью около 15 тысяч квадратных метров в районе Соколиная Гора будет предназначен для занятий водными видами спорта", – сообщил руководитель столичного департамента гражданского строительства Алексей Александров.

В нем оборудуют бассейны для прыжков, водного поло и спортивного плавания, а также чаши для занятий в воде с детьми. Кроме того, в здании сделают универсальный игровой, тренажерный и залы сухого плавания.

Ранее сообщалось, что новый крупный физкультурно-оздоровительный комплекс (ФОК) появится рядом со станцией метро "Ясенево" в одноименном районе на юго-западе Москвы. Он расположится на участке площадью 1,15 гектара на Новоясеневском проспекте. Общая площадь сооружения составит 43 тысячи квадратных метров.

"Новости дня": на улице Вилиса Лациса построят физкультурно-оздоровительный комплекс

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