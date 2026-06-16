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16 июня, 11:46

Спорт

Спортивный комплекс возведут в Северном Тушине

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

Современное здание физкультурно-оздоровительного комплекса (ФОК) появится на северо-западе Москвы, в районе Северное Тушино. Об этом сообщает заммэра, глава столичного комплекса градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

По его словам, власти внесли изменения в правила землепользования и застройки для строительства ФОК на улице Вилиса Лациса. Ожидается, что на территории площадью около 1 гектара, где находится заброшенное строение, появится современный спортивный комплекс общей площадью свыше 5 тысяч квадратных метров.

"Объект дополнит инфраструктуру района и сделает спорт более доступным", – сказал Ефимов.

Само здание гармонично впишется в уже сложившуюся городскую среду – его возведут рядом с зеленой зоной, включая Алешкинский и Тушинский парки. Всего в двух километрах от ФОК расположена станция "Планерная", сказал руководитель департамента градостроительной политики Владислав Овчинский.

"Хорошая транспортная доступность позволит быстро добираться до комплекса, экономя время и делая регулярные занятия спортом доступными для каждого", – отметил он.

Ранее сообщалось, что спорткомплекс с двумя бассейнами возведут на востоке Москвы. Для этого также были внесены изменения в правила землепользования и застройки. Комплекс появится на земельном участке 0,43 гектара. ФОК площадью 4 тысячи квадратных метров будет включать в себя не только полноценные бассейны, но и зал общей физической подготовки.

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