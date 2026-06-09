Физкультурно-оздоровительный комплекс с бассейном построят в Коммунарке

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Физкультурно-оздоровительный комплекс (ФОК) с крытым бассейном появится в Коммунарке, заявил заммэра, глава столичного комплекса градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

Новый ФОК возведут на территории административно-делового центра, туда смогут ходить студенты суперколледжа и Московского государственного технологического университета "Станкин".

"Специалисты уже приступили к проектированию. Ориентировочная площадь объекта составит 35 тысяч квадратных метров", – отметил Ефимов.

Также в ФОК появятся мультимедийная аудитория для киберспорта, легкоатлетический манеж с беговыми дорожками и спортивными зонами, скалодром, зоны для занятий легкой атлетикой и общей физической подготовки.

В комплексе предусмотрены пространства для игры в баскетбол, волейбол и хоккей, зал борьбы, силовой подготовки, армрестлинга, гимнастики и фитнес-аэробики. Там же создадут электронный тир, места для игр в дартс, шахматы, шашки, зону для проведения лекций, отметил глава департамента гражданского строительства Москвы Алексей Александров.

Комплекс возведут в рамках Адресной инвестиционной программы (АИП) с применением энергоэффективных технологий и качественных материалов.

Ранее Ефимов рассказал, что в рамках 18 проектов комплексного развития территорий (КРТ) в столице возведут более 1,4 миллиона квадратных метров недвижимости. Предусматривается редевелопмент участков общей площадью около 80 гектаров. Реализация новых проектов КРТ позволит создать свыше 6,8 тысячи дополнительных рабочих мест.

