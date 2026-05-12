12 мая, 14:11

Город

В Москве построят более 1,4 млн "квадратов" недвижимости по проектам КРТ

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы/Денис Гришкин

Более 1,4 миллиона квадратных метров недвижимости построят в рамках 18 проектов комплексного развития территорий (КРТ), которые были опубликованы в Москве в апреле этого года. Предусматривается редевелопмент участков общей площадью около 80 гектаров, заявил заммэра по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

По словам вице-мэра, почти 900 тысяч "квадратов" придется на объекты общественно-деловой и промышленно-производственной инфраструктуры. Реализация новых проектов КРТ позволит создать свыше 6,8 тысячи дополнительных рабочих мест.

Объекты недвижимости планируется построить в районах Косино-Ухтомском, Северное Измайлово, Кузьминки, Люблино, Печатники, Текстильщики, Бабушкинском, Лосиноостровском, Ростокино, Академическом, Теплый Стан, Можайском, Силино, Тверском, Даниловском, Москворечье-Сабурово, Нагатинский Затон и Царицыно.

Глава департамента градостроительной политики Владислав Овчинский отметил, что шесть проектов будут содействовать программе реновации: новостройки суммарной площадью 230 тысяч "квадратов" планируется построить в районах Бабушкинском, Академическом, Можайском, Кузьминки и Северное Измайлово.

Высокотехнологичные предприятия появятся в Силине, Москворечье-Сабурове и Ростокине. Около объекта на Каширском шоссе также будет многоуровневый паркинг, а в Ростокине – физкультурно-оздоровительный комплекс, рассказал Овчинский.

Всего в Москве подготовлен 421 проект КРТ. Из них 218 уже на стадии реализации. 171 проект реализуют операторы, еще 47 – инвесторы и правообладатели земли. Общая площадь территорий для редевелопмента превышает 1,9 тысячи гектаров, там возведут 37 миллионов "квадратов" недвижимости.

