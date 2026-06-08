Более 10 тысяч рабочих мест появится в Москве по новым проектам КРТ

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Москва одобрила реализацию 16 проектов комплексного развития территорий (КРТ) в мае. Благодаря этому в столице появится более 10 тысяч рабочих мест, рассказал заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

"В мае приняты решения о реорганизации еще более 122 гектаров участков в рамках 16 проектов. Они предусматривают строительство свыше 1,3 миллиона квадратных метров современной недвижимости, в том числе более 776 тысяч квадратных метров общественно-деловых и производственных объектов", – отметил вице-мэр.

Одобренные проекты реализуют во всех округах Москвы, кроме Зеленограда. По словам руководителя столичного департамента градостроительной политики Владислава Овчинского, на большей части площадей возведут общественно-деловые здания. Например, в Дорогомилове и Филевском Парке планируется строительство 89 тысяч квадратных метров общественно-деловых объектов. В них появятся магазины, кафе, рестораны, отделения банков и другие предприятия сферы услуг.

Вместе с тем в районе Северном возведут многофункциональные и офисные комплексы, технопарки, а также спортивные центры.

В настоящее время в Москве прорабатываются и реализуются свыше 420 проектов КРТ, общая площадь которых превышает 4,5 тысячи гектаров.

Ранее столичные власти выставили на торги право на комплексное развитие двух территорий в районе Южное Бутово. Первый участок площадью 5,25 гектара расположен на 1-й Горловской улице. Там планируется возвести порядка 108 тысяч квадратных метров недвижимости. Второй участок площадью 9,3 гектара расположен вдоль Синельниковской улицы. Там планируется многофункциональная малоэтажная застройка.

