Рыбаки поймали акулу в районе острова Путятина в Приморье

Фото: телеграм-канал SHOT

Рыбаки выловили крупную акулу в районе острова Путятина в Приморском крае. Об этом сообщается в канале издания Prim.News в МАХ.

В СМИ уточнили, что акулу достали на берег, где люди начали снимать ее на камеры смартфонов. Многие уверены, что внешний вид хищницы напоминает опасную для человека акулу-мако.

Ранее на Дальнем Востоке появилась ядовитая рыба фугу. Это произошло из-за раннего прогрева воды и усиления Цусимского течения, которое также привлекло на данную территорию акул.

В основном фугу обитает у берегов Японии, Кореи и Китая. Появление данной рыбы в российских водах связывают с миграцией кормовой базы и смещением теплого течения.

