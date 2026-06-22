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22 июня, 11:30

Шоу-бизнес

Телеведущего Дмитрия Диброва выписали из больницы

Фото: Агентство "Москва"/Артур Новосильцев

Телеведущий Дмитрий Дибров выписан из больницы, куда попал с травмами после вечеринки в столичном ночном клубе. Об этом рассказала РИА Новости его экс-супруга Полина Диброва.

По ее словам, сейчас шоумен чувствует себя хорошо, однако ему потребуется реабилитация.

Ранее в Сети появилась информация, что 66-летний шоумен неудачно упал с лестницы в одном из ночных клубов Москвы, где помогал диджею. Предварительно, он получил черепно-мозговую травму и сломал нос.

Информацию подтвердила экс-супруга, добавив, что Диброва доставили в Боткинскую больницу. Тем не менее она не смогла привести никаких подробностей, поскольку находится не в России. В медучреждении же сообщили, что состояние Диброва оценивалось как средней степени тяжести.

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