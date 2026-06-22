Обвинение в убийстве предъявлено напавшему на посетителей ТЦ в Краснодаре

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Следователи предъявили обвинение в убийстве и покушении на убийство напавшему на посетителей торгового центра в Краснодаре. Об этом сообщила пресс-служба регионального управления СК РФ.

В настоящее время следствие ходатайствует о заключении 19-летнего молодого человека под стражу.

Кроме того, продолжается проведение необходимых следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств случившегося, а также сбор и закрепление доказательств.

Мужчина с ножом напал на людей в ТЦ Краснодара 20 июня. Также он бросил пиротехническое изделие в помещение, где находился детский развлекательный центр.

Установлено, что молодой человек проник в здание через помещение пункта быстрого питания, не оборудованное металлоискателем. Благодаря этому ему удалось незаметно пронести нож.

В результате погибла одна женщина. Ранения получили не менее 5 человек. Их состояние оценивалось как средней тяжести. При этом одна из пострадавших была беременна.

По факту произошедшего возбудили уголовное дело, нападавшего задержали. Он признал свою вину и раскаялся в содеянном.