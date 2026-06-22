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22 июня, 13:18

Общество

Число случаев заболевания Эболой в ДР Конго превысило 1 тысячу

Фото: 123RF.com/lightfieldstudios

Число заболевших лихорадкой Эбола в Демократической Республике Конго (ДРК) превысило 1 тысячу человек. Об этом сообщила пресс-служба конголезского министерства связи и по делам СМИ.

По данным ведомства, лихорадка выявлена у 1 003 человек. При этом скончались 254 пациента. В больницах и медицинских изоляторах остаются 365 человек. Министерство уточнило, что выздоровели 100 граждан.

Ведомство также обратило внимание на улучшение показателей выздоровления, при этом указав на падение уровня отслеживания контактов. В настоящее время он составляет 58%.

О вспышке Эболы в Конго стало известно в начале мая. Спустя некоторое время Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) признала ситуацию в стране чрезвычайной.

При этом риск распространения лихорадки в Африке будет существовать всегда, подчеркивали в ВОЗ. Это объясняется тем, что Эбола является зоонозным заболеванием, то есть оно циркулирует среди диких животных. Поэтому местные жители, часто бывающие в лесах, становятся переносчиками вируса.

В Роспотребнадзоре заявили, что риск распространения лихорадки Эбола в России отсутствует. Специалисты круглосуточно следят за эпидемиологической обстановкой в мире.

Ученые предупредили о стремительном распространении вируса Эбола

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