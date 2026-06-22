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22 июня, 15:50

Происшествия

МВД опровергло сообщения о взрыве СВУ в руках у ребенка в ТиНАО

Фото: МАХ/"ПРОКУРАТУРА МОСКВЫ"

Столичное управление МВД РФ опровергло информацию о детонации самодельного взрывного устройства (СВУ) в руках у ребенка в поселке Коммунарка в ТиНАО. Это следует из канала МАХ ведомства.

"В сети Интернет распространяется информация о взрыве самодельного взрывного устройства, в результате которого пострадал несовершеннолетний. Опубликованная информация действительности не соответствует", – подчеркнули в ведомстве.

Уточняется, что подростки сделали шипучую смесь из ингредиентов для производства домашнего лимонада, оставив ее в бутылке с водой. В частности, они использовали пищевую соду и лимонную кислоту, добавили в пресс-службе прокуратуры столицы.

Бутылку с этой жидкостью открыл ребенок, находившийся на детской площадке. Врачи промыли ему глаза и отпустили домой без госпитализации. Щербинская межрайонная прокуратура взяла под контроль установление обстоятельств инцидента.

Ранее взрыв прогремел в жилом доме на Большой Академической улице в столичном районе Коптево. В результате пострадал подросток. Установлено, что 13-летний школьник проводил дома химические опыты, из-за чего взорвалось неизвестное устройство.

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