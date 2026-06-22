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22 июня, 17:39

Происшествия

В Ингушетии нашли тело 8-летнего мальчика, унесенного течением реки

Фото: телеграм-канал "ГУ МЧС России по Республике Ингушетия"

Тело 8-летнего мальчика, которого унесло течением реки Сунжи в Ингушетии, обнаружено. Об этом сообщили в региональном ГУ МЧС.

Ребенок пропал 15 июня. Мальчик оказался в воде, пытаясь спасти тонувшего друга. Ребенка унесло течением, а другой ребенок смог схватиться за ветки и дождаться помощи.

Поисково-спасательные работы, продолжавшиеся более восьми суток, официально завершены. На поиски ребенка откликнулись тысячи человек, в том числе спасатели, волонтеры и местные жители. Участие также приняли добровольцы из Чечни, Дагестана, Северной Осетии, Кабардино-Балкарии и Карачаево-Черкесии.

Ранее в Карачаево-Черкесии было обнаружено тело 15-летнего подростка, который утонул в горной реке Маруххев в Зеленчукском районе. Молодого человека нашли в двух километрах от места происшествия. Его унесло течением 19 июня. К поискам привлекали 46 человек, 15 единиц техники и 2 плавсредства.

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