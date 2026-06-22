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22 июня, 17:57

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Священник Островский: мигрантов необходимо выдворять из РФ за кадры прилетов

Священник предложил депортировать из РФ мигрантов и их семьи за кадры прилетов

Фото: 123RF.com/vejaa

Мигрантов вместе с семьями необходимо депортировать из РФ за публикацию видеороликов с последствиями и моментами вражеских атак по российским объектам. Об этом священник Павел Островский заявил в эфире радио Sputnik.

"У нас должен быть введен запрет, или должна быть какая-то правовая определенность по поводу публикации прилетов. Люди публикуют без всяких проблем", – сказал священнослужитель.

По его словам, многие зарубежные блогеры якобы платят людям деньги за такие видео. Священник убежден, что эти видео присылают мигранты, для которых это стало бизнесом.

Поэтому Островский предложил ввести для граждан РФ серьезные штрафы, которые бы превышали те суммы, которые им заплатили какие-то блогеры, а для мигрантов "автоматическую депортацию всей семьи". Если такую систему наладить, то количество видео снизится через пару недель, заключил священник.

Ранее в Москве ввели ограничения на публикацию текстовых, фото- и видеоматериалов, которые отражают последствия терактов, в том числе результаты атак БПЛА. Меры объявлены для обеспечения общественной безопасности. Распространение такой информации запрещено до появления официальной информации от Минобороны, правительства Москвы или Сергея Собянина. Нарушение запрета будет караться штрафом.

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