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22 июня, 18:30

Общество

Медианная зарплата россиян выросла до 65 тысяч рублей

Фото: depositphotos/zaktatyana

Медианная зарплата в России по итогам прошлого года достигла 65,3 тысячи рублей. Об этом сообщает РИА Новости, ссылаясь на данные статистики.

Как уточняется в материале, за 5 лет медианный уровень предлагаемых зарплат вырос вдвое. В 2024 году этот показатель составлял 56,4 тысячи рублей, а в 2020-м – 32,4 тысячи.

Кроме того, в 2025 году на 13,5% увеличились средние зарплаты – до 100,3 тысячи рублей.

Ранее Владимир Путин заявил, что число россиян, проживающих за чертой бедности, должно снизиться до 7% к 2030 году. Однако данная задача была выполнена уже в 2025-м, так как этот показатель составил 6,7%.

Вице-премьер России Александр Новак добавил, что реальные зарплаты граждан по итогам прошлого года увеличились на 4,4%. За трехлетний период реальные заработные платы выросли на 23,9%.

Разница между средними зарплатами мужчин и женщин в России за 4 года выросла в 2 раза

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