Пять человек погибли при ракетной атаке ВСУ на Воронеж

Фото: MAX/"ЧП Россия | Новости"

Пять человек погибли при ракетной атаке Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Воронеж. Об этом в мессенджере MAX сообщил губернатор региона Александр Гусев по итогам расширенного заседания оперштаба в областном правительстве.

"В медицинские учреждения обратились несколько десятков граждан, но большая часть из них после оказания помощи уже отпущена домой. От себя лично и от всего правительства области выражаю соболезнования родным и близким погибших. Всем раненым желаем скорейшего выздоровления", – написал Гусев.

По его словам, наибольшие повреждения получило промышленное предприятие в левобережной части города, на котором произошло возгорание. Открытое горение было ликвидировано в 16:30. В настоящее время пожар потушен, однако работы по разбору продолжаются. Также представители Роспотребнадзора провели замеры воздуха – превышений концентраций опасных веществ не обнаружено.

Кроме того, продолжил губернатор, при падении обломков повреждены фасады и остекление 10 многоквартирных домов. В частном секторе повреждены 6 домов, преимущественно кровля. На данный момент также поступило около 50 обращений о повреждении автомобилей.

Гусев заверил, что всем раненым будет оказана помощь. Семьям погибших выплатят по миллиону рублей, а получившим серьезные травмы – по 300 тысяч рублей. Глава региона поручил провести адресную работу с семьями погибших.

Как отметил губернатор, атака подтвердила, что рекомендации на случай различных угроз "написаны кровью". Большая часть сотрудников предприятия успела спуститься в убежище и, несмотря на повреждения здания, осталась невредима.

"Пострадали те, кто проигнорировал предупреждение о ракетной опасности как на предприятии, так и на улице. Поэтому еще раз прошу максимально серьезно относиться к сигналам опасности и указаниям оперативных служб. От их соблюдения напрямую зависит ваша жизнь", – заключил Гусев.

ВСУ атаковали Воронеж 22 июня. Изначально сообщалось о трех пострадавших. В левобережной части города ограничили движение транспорта. Водители не могли проехать по участку Ленинского проспекта от улицы Остужева до улицы Димитрова.

Кроме того, в пределах ряда улиц Железнодорожного района введен режим ЧС. Меры приняты для быстрого устранения последствий ударов.