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22 июня, 13:47

Транспорт

Движение транспорта в Воронеже скорректировано после атаки ВСУ

Фото: MAX/"ЧП Россия | Новости"

Движение транспорта временно скорректировано в левобережной части Воронежа после атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом на своей странице в MAX сообщил мэр города Сергей Петрин.

В частности, проехать нельзя по участку Ленинского проспекта – от улицы Остужева до улицы Димитрова. В связи с этим автобусы маршрута № 38 временно ходят по улице Обручева.

Тем временем маршруты № 1кв, 1кс, 14, 16, 18, 21, 22, 32, 34, 43, 52, 59, 60, 72, 90 будут объезжать по улицам Переверткина и Старых Большевиков.

ВСУ атаковали Воронеж 22 июня. В результате оказались повреждены производственные объекты одного из предприятий, несколько жилых домов и автомобилей. Пострадали три человека, один из них находится в тяжелом состоянии.

До этого вражеские БПЛА атаковали жилые районы в Тульской области. Один из дронов ударил по многоквартирному дому в Щекине. Жильцов эвакуировали.

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