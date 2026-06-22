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22 июня, 10:53

Происшествия

Украинский дрон ударил по жилому дому в Тульской области

Фото: 123RF.com/alonesdj

Украинские беспилотники атаковали жилые районы Тульской области. Один из дронов ударил по многоквартирному дому в Щекине, сообщает RT со ссылкой на губернатора региона Дмитрия Миляева.

В связи со случившимся все жители были эвакуированы, пострадавших среди них, по предварительным данным, нет. В настоящее время на месте продолжают работать оперативные службы.

В течение минувшей ночи 22 июня Вооруженные силы Украины пытались атаковать и другие российские субъекты. Всего средства противовоздушной обороны (ПВО) ликвидировали 301 БПЛА, в том числе над акваториями Азовского и Черного морей.

Одной из целей врага стал Московский регион, где налеты продолжаются примерно с 03:00 по местному времени. К настоящему моменту удалось обнаружить и перехватить 80 дронов на подлете к столице.

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