22 июня, 14:35Общество
Предостережения от Рособрнадзора получили несколько столичных вузов
Фото: Москва 24/Евгения Смолянская
Рособрнадзор вынес предостережения еще нескольким московским вузам. Об этом сообщается в канале ведомства в MAX.
В частности, предупреждения о недопустимости нарушения обязательных требований в сфере образования получили:
- Высшая школа сценических искусств;
- Институт иностранных языков;
- Московский авиационный институт (национальный исследовательский университет);
- Национальный исследовательский университет "Высшая школа экономики";
- Московский педагогический государственный университет.
Кроме того, предостережения получили и вузы других российских регионов. Это Крымский инженерно-педагогический университет имени Февзи Якубова, Чувашский государственный университет имени И. Н. Ульянова, Южно-Уральский государственный аграрный университет, Рязанский государственный радиотехнический университет имени В. Ф. Уткина, Севастопольский государственный университет, Дальневосточный институт коммуникаций и Саратовский государственный университет генетики, биотехнологии и инженерии имени Н. И. Вавилова.
Также предупреждения коснулись:
- Института законодательства и сравнительного правоведения при правительстве РФ;
- Дагестанского государственного университета;
- Российского научного центра радиологии и хирургических технологий имени академика А. М. Гранова Минздрава России;
- Хабаровского государственного института культуры;
- Чувашский государственный институт культуры и искусств;
- Уральской государственной консерватории имени М. П. Мусоргского;
- Центросоюза РФ "Российский университет кооперации";
- Сочинского государственного университета.
Ранее зампред Совбеза Дмитрий Медведев призвал лишать лицензии вузы, которые работают только ради сбора денег. По его словам, в России существует "проблема плохих университетов, никудышных вузов".