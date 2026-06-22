Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

22 июня, 14:35

Общество

Предостережения от Рособрнадзора получили несколько столичных вузов

Фото: Москва 24/Евгения Смолянская​

Рособрнадзор вынес предостережения еще нескольким московским вузам. Об этом сообщается в канале ведомства в MAX.

В частности, предупреждения о недопустимости нарушения обязательных требований в сфере образования получили:

  • Высшая школа сценических искусств;
  • Институт иностранных языков;
  • Московский авиационный институт (национальный исследовательский университет);
  • Национальный исследовательский университет "Высшая школа экономики";
  • Московский педагогический государственный университет.

Кроме того, предостережения получили и вузы других российских регионов. Это Крымский инженерно-педагогический университет имени Февзи Якубова, Чувашский государственный университет имени И. Н. Ульянова, Южно-Уральский государственный аграрный университет, Рязанский государственный радиотехнический университет имени В. Ф. Уткина, Севастопольский государственный университет, Дальневосточный институт коммуникаций и Саратовский государственный университет генетики, биотехнологии и инженерии имени Н. И. Вавилова.

Также предупреждения коснулись:

  • Института законодательства и сравнительного правоведения при правительстве РФ;
  • Дагестанского государственного университета;
  • Российского научного центра радиологии и хирургических технологий имени академика А. М. Гранова Минздрава России;
  • Хабаровского государственного института культуры;
  • Чувашский государственный институт культуры и искусств;
  • Уральской государственной консерватории имени М. П. Мусоргского;
  • Центросоюза РФ "Российский университет кооперации";
  • Сочинского государственного университета.

Ранее зампред Совбеза Дмитрий Медведев призвал лишать лицензии вузы, которые работают только ради сбора денег. По его словам, в России существует "проблема плохих университетов, никудышных вузов".

Читайте также


образованиеобщество

Как правильно подготовиться к восхождению в горы?

Важно обзавестись экипировкой и приучить организм к длительной нагрузке

Читать
закрыть

Почему зумеры боятся телефонных звонков по работе?

Такие контакты воспринимаются как вторжение в личное пространство

Читать
закрыть

Как ограничения в Крыму повлияют на туристов летом 2026 года?

Глава Крыма приостановил прием детей в местные летние лагеря и места оздоровления

Количество новых бронирований в Крым уменьшилось на 25–50%

Читать
закрыть

Почему зумеры выдумывают себе болезни?

Жительница столицы попала в отделение гнойной хирургии после похода в салон

Читать
закрыть

Почему зумеры выдумывают себе болезни?

В этом виноваты беспрецедентный уровень тревожности, чувство неопределенности и интернет

Читать
закрыть

Грозит ли России мировой сахарный кризис?

Природное явление Эль-Ниньо грозит снижением урожая сахарного тростника в Индии и Таиланде

Эксперты уверены: РФ полностью обеспечивает себя сахарной свеклой

Читать
закрыть

Почему путешественники увлеклись литературным туризмом?

Людям удается чаще читать лишь в отпуске из-за ежедневной рутины и фоновой тревоги

Читать
закрыть

Как подорожание техники Apple отразится на российском рынке?

Тим Кук сообщил, что компания вынуждена пойти на повышение цен

Эксперты уверены: сильное увеличение стоимости повлечет за собой резкое падение спроса

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика