Предостережения от Рособрнадзора получили несколько столичных вузов

Фото: Москва 24/Евгения Смолянская​

Рособрнадзор вынес предостережения еще нескольким московским вузам. Об этом сообщается в канале ведомства в MAX.

В частности, предупреждения о недопустимости нарушения обязательных требований в сфере образования получили:



Высшая школа сценических искусств;

Институт иностранных языков;

Московский авиационный институт (национальный исследовательский университет);

Национальный исследовательский университет "Высшая школа экономики";

Московский педагогический государственный университет.

Кроме того, предостережения получили и вузы других российских регионов. Это Крымский инженерно-педагогический университет имени Февзи Якубова, Чувашский государственный университет имени И. Н. Ульянова, Южно-Уральский государственный аграрный университет, Рязанский государственный радиотехнический университет имени В. Ф. Уткина, Севастопольский государственный университет, Дальневосточный институт коммуникаций и Саратовский государственный университет генетики, биотехнологии и инженерии имени Н. И. Вавилова.

Также предупреждения коснулись:



Института законодательства и сравнительного правоведения при правительстве РФ;

Дагестанского государственного университета;

Российского научного центра радиологии и хирургических технологий имени академика А. М. Гранова Минздрава России;

Хабаровского государственного института культуры;

Чувашский государственный институт культуры и искусств;

Уральской государственной консерватории имени М. П. Мусоргского;

Центросоюза РФ "Российский университет кооперации";

Сочинского государственного университета.

Ранее зампред Совбеза Дмитрий Медведев призвал лишать лицензии вузы, которые работают только ради сбора денег. По его словам, в России существует "проблема плохих университетов, никудышных вузов".

