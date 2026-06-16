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16 июня, 17:03

Общество

МГУ возглавил рейтинг сотни лучших российских вузов

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Московский государственный университет (МГУ) имени М. В. Ломоносова занял первое место в ежегодном рейтинге лучших вузов России, сообщается на сайте рейтинговой группы RAEX.

На втором месте оказался МГТУ имени Н. Э. Баумана, на третьем – Московский физико-технический институт (МФТИ). Далее следуют Санкт-Петербургский государственный университет (СПбГУ) и НИЯУ МИФИ.

В текущем году в перечень лучших учреждений вошли вузы из 30 регионов. Но больше половины мест из топ-100 заняли университеты из Петербурга и столичного региона. На Москву и Подмосковье приходится 38 вузов, а на Санкт-Петербург – 14.

По направлению в список вошли 39 инженерно-технических вузов, то есть на 3 университета больше, чем 2 года назад. В это же время число классических университетов сократилось с 28 до 24.

При оценке качества образования рассматривались уровень преподавания, международная интеграция, ресурсная обеспеченность и востребованность среди абитуриентов.

До этого Рособрнадзор вынес предостережения нескольким вузам в Москве. Предупреждения о недопустимости нарушения обязательных требований в сфере образования получили Российский университет дружбы народов имени Патриса Лумумбы, Московский институт предпринимательства и права, а также Российский университет адвокатуры и нотариата имени Г. Б. Мирзоева.

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