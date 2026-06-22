Радиостанция "Судного дня" вышла в эфир с двумя посланиями

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Радиостанция "Судного дня" вышла в эфир понедельник, 22 июня, сразу с двумя загадочными посланиями, следует из телеграм-канала "УВБ-76 логи", который публикует все сообщения вещателя.

Первый сигнал, содержащий два слова, прозвучал в 11:33 по московскому времени. Тогда эксперты зафиксировали два сообщения "станонант" и "обедобуян".

Следующую активность радиостанции удалось поймать в 13:28. В эфир вышло слово "клыкотрюм".

В прошлый раз, когда радиостанция выходила на связь, были переданы два сообщения, повторившие сигналы пятилетней давности. В первой шифровке прозвучало слово "шарфотол", которое звучало на радио 18 августа 2021 года. Во втором сообщении фигурировал сигнал "медиумизм", услышанный до этого 10 сентября 2021-го.