Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

22 июня, 15:59

Происшествия

Обвиняемый в нападении на посетителей ТЦ в Краснодаре арестован

Фото: ТАСС/Елена Задворная

В Краснодаре арестован 19-летний Григорий Артюшин, обвиняемый в нападении на посетителей торгового центра, передает ТАСС.

Меру пресечения избрал Первомайский районный суд Краснодара. Артюшин будет находиться под стражей 2 месяца, то есть до 20 августа 2026 года.

Обвиняемый, отвечая на вопросы журналистов в зале суда, заявил, что был "обозлен на окружающих". По его словам, эти эмоции копились много лет, а сам он слаб и является не сформировавшейся личностью.

"Плюс увлечение убийствами привело меня к тому, что я совершил что-то подобное. Я изучал преступления, связанные с массовыми убийствами", – добавил Артюшин.

Он также отметил, что "ужасно относится" к произошедшему, и извинился перед семьей погибшей. Обвиняемый указал, что искренне раскаивается и что ему жаль, что так произошло.

Артюшин напал на людей с ножом в торговом центре, а также бросил в зону детского развлекательного центра пиротехническое изделие 20 июня. У него получилось пронести в здание оружие, поскольку он заходил через пункт быстрого питания, где не было металлоискателя.

В результате нападения погибла одна женщина, еще не менее 5 человек получили ранения средней тяжести. По факту случившегося возбудили уголовное дело. Нападавшему было предъявлено обвинение в убийстве и покушении на убийство. Он признал вину. При этом адвокат фигуранта заявил, что тот находится под психиатрическим наблюдением.

Читайте также


судыпроисшествиярегионы

Как правильно подготовиться к восхождению в горы?

Важно обзавестись экипировкой и приучить организм к длительной нагрузке

Читать
закрыть

Почему зумеры боятся телефонных звонков по работе?

Такие контакты воспринимаются как вторжение в личное пространство

Читать
закрыть

Как ограничения в Крыму повлияют на туристов летом 2026 года?

Глава Крыма приостановил прием детей в местные летние лагеря и места оздоровления

Количество новых бронирований в Крым уменьшилось на 25–50%

Читать
закрыть

Почему зумеры выдумывают себе болезни?

Жительница столицы попала в отделение гнойной хирургии после похода в салон

Читать
закрыть

Почему зумеры выдумывают себе болезни?

В этом виноваты беспрецедентный уровень тревожности, чувство неопределенности и интернет

Читать
закрыть

Грозит ли России мировой сахарный кризис?

Природное явление Эль-Ниньо грозит снижением урожая сахарного тростника в Индии и Таиланде

Эксперты уверены: РФ полностью обеспечивает себя сахарной свеклой

Читать
закрыть

Почему путешественники увлеклись литературным туризмом?

Людям удается чаще читать лишь в отпуске из-за ежедневной рутины и фоновой тревоги

Читать
закрыть

Как подорожание техники Apple отразится на российском рынке?

Тим Кук сообщил, что компания вынуждена пойти на повышение цен

Эксперты уверены: сильное увеличение стоимости повлечет за собой резкое падение спроса

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика