Обвиняемый в нападении на посетителей ТЦ в Краснодаре арестован

Фото: ТАСС/Елена Задворная

В Краснодаре арестован 19-летний Григорий Артюшин, обвиняемый в нападении на посетителей торгового центра, передает ТАСС.

Меру пресечения избрал Первомайский районный суд Краснодара. Артюшин будет находиться под стражей 2 месяца, то есть до 20 августа 2026 года.

Обвиняемый, отвечая на вопросы журналистов в зале суда, заявил, что был "обозлен на окружающих". По его словам, эти эмоции копились много лет, а сам он слаб и является не сформировавшейся личностью.

"Плюс увлечение убийствами привело меня к тому, что я совершил что-то подобное. Я изучал преступления, связанные с массовыми убийствами", – добавил Артюшин.

Он также отметил, что "ужасно относится" к произошедшему, и извинился перед семьей погибшей. Обвиняемый указал, что искренне раскаивается и что ему жаль, что так произошло.

Артюшин напал на людей с ножом в торговом центре, а также бросил в зону детского развлекательного центра пиротехническое изделие 20 июня. У него получилось пронести в здание оружие, поскольку он заходил через пункт быстрого питания, где не было металлоискателя.

В результате нападения погибла одна женщина, еще не менее 5 человек получили ранения средней тяжести. По факту случившегося возбудили уголовное дело. Нападавшему было предъявлено обвинение в убийстве и покушении на убийство. Он признал вину. При этом адвокат фигуранта заявил, что тот находится под психиатрическим наблюдением.

