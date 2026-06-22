Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

22 июня, 16:15

Культура
Главная / Новости /

Daily Star: умер актер из сериала "Доктор Кто" Дэвид Дейкер

Умер актер из сериала "Доктор Кто" Дэвид Дейкер

Фото: Legion-Media.com/Trinity Mirror/Mirrorpix

Британский актер Дэвид Дейкер скончался в возрасте 90 лет, сообщает газета Daily Star.

Уточняется, что артист умер еще 30 апреля, однако его семья сообщила об этом только 21 июня.

Дейкер родился 29 сентября 1935 года в Великобритании. Он учился в средней современной школе Этериджа (ныне – Moseley Park School. – Прим. ред.). Его театральная карьера началась в 1960 году. До 1965-го он был постоянным участником труппы театра Salisbury Playhouse, где, в частности, играл Стэнли Ковальского в спектакле "Трамвай "Желание".

В 1970-х и 1980-х он принимал участие в съемках британских сериалов. Например, он снялся в культовом научно-фантастическом сериале "Доктор Кто". В эпизоде "Воин времени" он исполнил роль средневекового бандита Иронгрона. Через пять лет в эпизоде "Кошмар Эдема" актер появился на экране как капитан Ригг, командующий межзвездным крейсером.

Всего он снялся более чем в 100 фильмах и сериалах, среди которых – "Улица коронации", "О, счастливчик", "Черная мельница", "Овсянка", "Дуракам везет" и другие.

Читайте также


культураза рубежом

Как правильно подготовиться к восхождению в горы?

Важно обзавестись экипировкой и приучить организм к длительной нагрузке

Читать
закрыть

Почему зумеры боятся телефонных звонков по работе?

Такие контакты воспринимаются как вторжение в личное пространство

Читать
закрыть

Как ограничения в Крыму повлияют на туристов летом 2026 года?

Глава Крыма приостановил прием детей в местные летние лагеря и места оздоровления

Количество новых бронирований в Крым уменьшилось на 25–50%

Читать
закрыть

Почему зумеры выдумывают себе болезни?

Жительница столицы попала в отделение гнойной хирургии после похода в салон

Читать
закрыть

Почему зумеры выдумывают себе болезни?

В этом виноваты беспрецедентный уровень тревожности, чувство неопределенности и интернет

Читать
закрыть

Грозит ли России мировой сахарный кризис?

Природное явление Эль-Ниньо грозит снижением урожая сахарного тростника в Индии и Таиланде

Эксперты уверены: РФ полностью обеспечивает себя сахарной свеклой

Читать
закрыть

Почему путешественники увлеклись литературным туризмом?

Людям удается чаще читать лишь в отпуске из-за ежедневной рутины и фоновой тревоги

Читать
закрыть

Как подорожание техники Apple отразится на российском рынке?

Тим Кук сообщил, что компания вынуждена пойти на повышение цен

Эксперты уверены: сильное увеличение стоимости повлечет за собой резкое падение спроса

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика