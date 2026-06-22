Daily Star: умер актер из сериала "Доктор Кто" Дэвид Дейкер

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Британский актер Дэвид Дейкер скончался в возрасте 90 лет, сообщает газета Daily Star.

Уточняется, что артист умер еще 30 апреля, однако его семья сообщила об этом только 21 июня.

Дейкер родился 29 сентября 1935 года в Великобритании. Он учился в средней современной школе Этериджа (ныне – Moseley Park School. – Прим. ред.). Его театральная карьера началась в 1960 году. До 1965-го он был постоянным участником труппы театра Salisbury Playhouse, где, в частности, играл Стэнли Ковальского в спектакле "Трамвай "Желание".

В 1970-х и 1980-х он принимал участие в съемках британских сериалов. Например, он снялся в культовом научно-фантастическом сериале "Доктор Кто". В эпизоде "Воин времени" он исполнил роль средневекового бандита Иронгрона. Через пять лет в эпизоде "Кошмар Эдема" актер появился на экране как капитан Ригг, командующий межзвездным крейсером.

Всего он снялся более чем в 100 фильмах и сериалах, среди которых – "Улица коронации", "О, счастливчик", "Черная мельница", "Овсянка", "Дуракам везет" и другие.