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16 июня, 13:09

Культура

Умер актер из фильма "Пришельцы" Кристиан Бюжо

Фото: кадр из фильма "Пришельцы"; режиссер – Жан-Мари Пуаре; производство – Alpilles Productions, Amigo Productions, Canal+ [fr]

Французский актер Кристиан Бюжо, известный по роли стоматолога Жан-Пьера Гулара в знаменитой комедии "Пришельцы", скончался на 82-м году жизни. Об этом сообщает газета "Известия" со ссылкой на Le film francais.

Как рассказали в актерском агентстве Singularist, актер ушел из жизни 15 июня в департаменте Приморская Шаранта, где родился.

Бюжо принимал участие в съемках свыше 60 фильмов. Зрителям он запомнился ролями в кинокартинах "SuperАлиби", "Неразлучные" и "Возвращение героя".

Кроме того, актер появлялся в российском фильме "Кухня в Париже", который вышел в 2014 году. Также он преподавал в школе Жана Перимони, выступал в качестве каскадера и работал режиссером театральных подстановок.

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