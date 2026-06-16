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16 июня, 11:55

Культура

Скончалась актриса из фильма "О чем говорят мужчины" Алиса Песоцкая

Фото: кадр из фильма "О чем говорят мужчины"; режиссер – Дмитрий Дьяченко; производство – кинокомпания "Квадрат", "Стрела"

Актриса Алиса Песоцкая, известная по роли дамы с собакой в фильме "О чем говорят мужчины", ушла из жизни в возрасте 54 лет. Об этом сообщается на сайте "Кино-Театр.ру".

Уточняется, что она скончалась 3 июня. При этом причина смерти не раскрывается.

Актерскую карьеру Песоцкая начала в 1989 году, когда исполнила роль в кинокартине "Визит дамы". Ее партнерами по съемочной площадке были Валентин Гафт и Светлана Немоляева. Также ее можно увидеть в сериалах "Атлантида" и "Врачебная тайна".

Кроме того, актриса являлась и креативным продюсером компании "АС". Последним фильмом, в котором снялась Песоцкая, стала драма "СВОИ. Баллада о войне", которая вышла в этом году.

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