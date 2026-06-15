Умерла звезда турецкого сериала "Клюквенный щербет" Эдже Иртем

Фото: кадр из сериала "Клюквенный щербет"; режиссеры – Кетче, Озгюр Севимли, Айдын Булут; производство – Gold Film

Турецкая актриса Эдже Иртем, снявшаяся в сериале "Клюквенный щербет", умерла в возрасте 35 лет. Об этом сообщает газета Milliyet со ссылкой на ее адвоката Угура Геккоюна.

"По предварительным данным, причиной смерти стал сердечный приступ. Расследование продолжается", – пояснил адвокат.

При этом он подчеркнул, что окончательные выводы будут сделаны после результатов вскрытия.

Согласно данным СМИ, утром Иртем почувствовала себя плохо. В это время она находилась у себя дома, рядом с ней была мать. На место прибыли медики, однако спасти актрису не удалось. За день до смерти Иртем отметила день рождения.

Иртем родилась 14 июня 1991 года в Сивасе. Она окончила факультет оперного искусства университета Яшара. При этом еще во время обучения Иртем сотрудничала с известными турецкими и зарубежными исполнителями. Массовый зритель узнал об актрисе по ее роли Ишыл в сериале "Клюквенный щербет".