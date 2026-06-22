Занятия по йоге с ластоногими продлили в Московском зоопарке до конца лета

Фото: Агентство "Москва"/Сергей Ведяшкин

Занятия по йоге в павильоне "Ластоногие" Московского зоопарка продлили до конца лета. Сеансы будут проводить каждые выходные, рассказала гендиректор зоосада Светлана Акулова в беседе с Агентством "Москва".

"20 и 21 июня в Московском зоопарке с успехом прошли сеансы занятий по йоге в павильоне "Ластоногие". Одно из занятий состоялось в особенный день – в день летнего солнцестояния, который также считается Международным днем йоги. Мы поняли, что подобные занятия пользуются большим спросом", – заявила она.

Как отметила Акулова, моржихи Рая и Роузи, морской заяц Гарри и пятнистый тюлень Буся подплывали близко к стеклу и кружились в воде, махая ластами, когда гости занимались йогой.

Все 20 мест на каждый сеанс на прошедшие занятия были выкуплены. При этом билеты разобрали менее чем за час после публикации анонса, уточнила гендиректор зоопарка. По ее словам, опытный тренер помогал участникам выполнять асаны.

"Морские млекопитающие с интересом реагируют на посетителей зоопарка в целом, и прошедшие тренировки не стали исключением", – добавила Акулова.

Ранее сообщалось, что наблюдать за большими пандами Катюшей, Диндин и Жуи из Московского зоопарка на mos.ru стало удобнее после обновления страницы онлайн-трансляций из вольеров бамбуковых медведей зоосада. Теперь там можно посмотреть видеофрагменты из жизни панд, а сами трансляции были перемещены на темно-зеленый фон.

