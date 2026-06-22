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22 июня, 23:21

Происшествия

51-летний россиянин найден мертвым в Анталье

Фото: РИА Новости/Кирилл Зыков

На турецком курорте Анталья обнаружено тело российского туриста. Об этом сообщает агентство IHA со ссылкой на данные местной полиции.

Мужчину нашли местные жители в саду трехэтажного дома в районе Гюзельоба. Прибывшие на место полицейские и медики констатировали смерть.

Личность мужчины была установлена по найденному паспорту гражданина РФ. Погибшим оказался 51-летний Сергей Тремасов, прилетевший в страну 10 июня. Для выяснения точных причин случившегося тело направлено в морг Института судебной медицины Антальи.

Ранее стало известно об отравлении туристов из-за утечки хлора в одном из отелей в Анталье. По данным журналистов, специалисты проводили откачку содержимого контейнера с хлором, в результате чего произошла утечка газа. При этом в Генконсульство РФ не поступали обращения от российских граждан на фоне произошедшего.

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