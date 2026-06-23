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Безопасность

Ракетоносцы Ту-160 выполнили полет над нейтральными водами Баренцева и Норвежского морей

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Российские стратегические ракетоносцы Ту-160 совершили полет над нейтральными водами Баренцева и Норвежского морей. Об этом сообщила пресс-служба Министерства обороны РФ.

Миссия длилась около 16 часов и носила плановый характер. В ведомстве отметили, что в ходе задания экипажи дальней авиации Воздушно-космических сил отработали дозаправку топливом в воздухе.

На протяжении всего маршрута сопровождение стратегических бомбардировщиков обеспечивали самолеты МиГ-31.

Ранее стратегические ракетоносцы Ту-95МС Воздушно-космических сил (ВКС) России также выполнили плановый полет над нейтральными водами. Общая продолжительность полета превысила 7 часов. В это время экипажи также провели дозаправку топливом в воздухе.

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